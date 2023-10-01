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Ренн - Нант 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
01 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ренн
Нант

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Нант, которое состоится 01 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Нант
Нант
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Франция пз Батист Сантамария
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
11 Франция пз Людовик Блас
34 Марокко нп Ибрахим Салах
10 Франция нп Амин Гуири
16 Франция вр Реми Дескамп
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
25 Франция пз Флоран Молле
12 Франция нп Абдуль Кадер Бамба
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Пьер Аритуи
История личных встреч
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Нант0 : 1Ренн
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн3 : 0Нант
11.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Нант2 : 1Ренн
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн1 : 0Нант
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн1 : 0Нант
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Нант0 : 0Ренн
31.01.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Ренн3 : 2Нант
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Нант1 : 0Ренн
13.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 1Ренн
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Ренн2 : 1Нант
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 0Ренн
21.09.2023 Лига Европы Группа F. 1-й тур Ренн3 : 0
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн2 : 2
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 0 : 0Ренн
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн2 : 2
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Нант5 : 3
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Нант
01.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Нант1 : 1
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Нант

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