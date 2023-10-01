Ренн - Нант 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
01 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Нант, которое состоится 01 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Нант
Нант
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Батист Сантамария
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|11
|пз
|Людовик Блас
|34
|нп
|Ибрахим Салах
|10
|нп
|Амин Гуири
|16
|вр
|Реми Дескамп
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|12
|нп
|Абдуль Кадер Бамба
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0