Тулуза - Метц 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Метц, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Метц
Метц
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|15
|нп
|Арон Дённум
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|14
|пз
|Чейх Сабали
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|18
|нп
|Ламин Камара
|9
|нп
|Оскар Эступиньян
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Ласло Болони
История личных встреч
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|03.03.2018
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|14.12.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 11 : 10
|19.11.2016
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2015
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|08.11.2014
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|30.03.2008
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
|04.11.2007
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2