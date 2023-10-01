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Тулуза - Метц 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Тулуза
Метц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Метц, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Метц
Метц
50 Франция вр Гийом Ресте
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Франция зщ Мусса Диарра
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
20 Германия пз Никлас Шмидт
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
15 Норвегия нп Арон Дённум
19 Франция нп Франк Магри
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
29 Мартиника зщ Кристоф Эрей
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
27 Гаити пз Денли Жан Жак
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
14 Сенегал пз Чейх Сабали
99 Швеция нп Йоэль Асоро
18 Сенегал нп Ламин Камара
9 Колумбия нп Оскар Эступиньян
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
28.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Метц2 : 2Тулуза
03.03.2018 Франция - Лига 1 28-й тур Метц1 : 1Тулуза
18.11.2017 Франция - Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 0Метц
14.05.2017 Франция - Лига 1 37-й тур Метц1 : 1Тулуза
14.12.2016 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Метц1 : 1 11 : 10Тулуза
19.11.2016 Франция - Лига 1 13-й тур Тулуза1 : 2Метц
04.04.2015 Франция - Лига 1 31-й тур Метц3 : 2Тулуза
08.11.2014 Франция - Лига 1 13-й тур Тулуза3 : 0Метц
30.03.2008 Франция - Лига 1 31-й тур Метц0 : 2Тулуза
04.11.2007 Франция - Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 0Метц
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 2 : 1Тулуза
21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур 1 : 1Тулуза
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 0Тулуза
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Тулуза2 : 2
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 0Тулуза
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Метц0 : 1
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Метц
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Метц2 : 2
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 0 : 1Метц
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Метц2 : 2

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