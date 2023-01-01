СКА-Хабаровск - Кубань 01 Октября прямая трансляция
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
01 Октября 2023 года в 07:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Кубань, которое состоится 01 Октября 2023 года в 07:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Александр Витальевич Григорян
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|15.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 2
|25.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|29.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1