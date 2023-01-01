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СКА-Хабаровск - Кубань 01 Октября прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
01 Октября 2023 года в 07:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
СКА-Хабаровск
Кубань

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Кубань, которое состоится 01 Октября 2023 года в 07:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
15.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Кубань2 : 2СКА-Хабаровск
25.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Кубань
06.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Кубань1 : 0СКА-Хабаровск
29.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Кубань
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур СКА-Хабаровск0 : 2
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 2Кубань
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Кубань1 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Кубань0 : 1
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 1Кубань
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 1Кубань

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