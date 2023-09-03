Торпедо М - Ленинградец 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Ленинградец, которое состоится 01 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|26.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1