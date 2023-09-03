02:48 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 октября
Свернуть список

Торпедо М - Ленинградец 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Торпедо М
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Ленинградец, которое состоится 01 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
26.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 8 : 7Торпедо М
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М1 : 0
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 0Торпедо М
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 0Ленинградец
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 1Ленинградец
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Ленинградец0 : 0
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Ленинградец1 : 2
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 1Ленинградец

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close