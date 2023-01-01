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Енисей - Динамо Мх 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Енисей
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Динамо Мх, которое состоится 01 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Динамо Мх3 : 0Енисей
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Енисей2 : 0Динамо Мх
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей3 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 1 : 0Енисей
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Енисей2 : 2
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 1Енисей
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 0Динамо Мх
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Динамо Мх2 : 0
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Динамо Мх3 : 0
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 2Динамо Мх
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 2Динамо Мх

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