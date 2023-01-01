Черноморец - Волгарь 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Волгарь, которое состоится 01 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|01.09.2019
|ПФЛ - Юг
|7-й тур
|2 : 0
|12.04.2019
|Второй дивизион - Юг
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2018
|Второй дивизион - Юг
|8-й тур
|0 : 1
|20.10.2013
|Второй дивизион - Юг
|19-й тур
|3 : 0
|22.07.2013
|Второй дивизион - Юг
|3-й тур
|1 : 1
|26.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|44-й тур
|0 : 0
|28.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 2
|15.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|3 : 0
|28.08.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|27-й тур
|1 : 1
|30.04.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|7-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2