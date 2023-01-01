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Черноморец - Волгарь 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Черноморец
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Волгарь, которое состоится 01 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
01.09.2019ПФЛ - Юг7-й турВолгарь2 : 0Черноморец
12.04.2019Второй дивизион - Юг22-й турВолгарь2 : 1Черноморец
16.09.2018Второй дивизион - Юг8-й турЧерноморец0 : 1Волгарь
20.10.2013Второй дивизион - Юг19-й турВолгарь3 : 0Черноморец
22.07.2013Второй дивизион - Юг3-й турЧерноморец1 : 1Волгарь
26.04.2012ФНЛ - Первый дивизион44-й турЧерноморец0 : 0Волгарь
28.09.2011ФНЛ - Первый дивизион29-й турВолгарь2 : 2Черноморец
15.05.2011ФНЛ - Первый дивизион9-й турЧерноморец3 : 0Волгарь
28.08.2009Россия - Первый дивизион - 200927-й турЧерноморец1 : 1Волгарь
30.04.2009Россия - Первый дивизион - 20097-й турВолгарь1 : 0Черноморец
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 2Черноморец
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур3 : 1Черноморец
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец5 : 3
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 1Черноморец
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур0 : 0Черноморец
27.09.2023Фонбет Кубок России1/32 финала1 : 3Волгарь
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турВолгарь1 : 1
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 0Волгарь
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1Волгарь
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турВолгарь1 : 2

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