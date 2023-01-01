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Шинник - Тюмень 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Шинник
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Тюмень, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
20.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Шинник1 : 0Тюмень
08.02.2019 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Шинник0 : 0Тюмень
30.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Тюмень3 : 2Шинник
07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Шинник2 : 0Тюмень
10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Тюмень2 : 0Шинник
06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Тюмень5 : 1Шинник
15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник0 : 0Тюмень
17.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Тюмень2 : 1Шинник
04.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Шинник1 : 1Тюмень
03.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Тюмень0 : 0Шинник
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 3Шинник
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 4Шинник
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 0Шинник
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 1
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Шинник1 : 0
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 2 : 0Тюмень
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Тюмень
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень2 : 2
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Тюмень
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Тюмень1 : 2

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