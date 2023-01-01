Шинник - Тюмень 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Тюмень, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|20.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 0
|08.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|3 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 0
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 0
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|5 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 0
|17.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 1
|04.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|03.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2