Болонья - Эмполи 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
01 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Эмполи, которое состоится 01 Октября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Эмполи
Эмполи
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|7
|нп
|Стивен Шпенди
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 2
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 1
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|19.12.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0