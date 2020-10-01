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Болонья - Эмполи 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
01 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Болонья
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Эмполи, которое состоится 01 Октября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Эмполи
Эмполи
28 Польша вр Лукаш Скорупски
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
11 Швейцария пз Дан Ндой
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
21 Италия пз Якопо Фаццини
5 Италия пз Альберто Грасси
29 Марокко пз Юссеф Мале
35 Италия пз Томмазо Бальданци
20 Италия пз Маттео Канчелльери
7 Албания нп Стивен Шпенди
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
04.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Эмполи3 : 1Болонья
17.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Болонья0 : 1Эмполи
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Болонья0 : 0Эмполи
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи4 : 2Болонья
27.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Болонья3 : 1Эмполи
09.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Эмполи2 : 1Болонья
07.05.2017 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи3 : 1Болонья
11.12.2016 Италия - Серия А 16-й тур Болонья0 : 0Эмполи
01.05.2016 Италия - Серия А 36-й тур Эмполи0 : 0Болонья
19.12.2015 Италия - Серия А 17-й тур Болонья2 : 3Эмполи
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 0 : 0Болонья
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Болонья0 : 0
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Болонья
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Болонья2 : 1
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Болонья
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 0
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 7 : 0Эмполи
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи0 : 2
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 0Эмполи

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