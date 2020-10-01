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Удинезе - Дженоа 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Удинезе
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Испания вр Хосеп Риера
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Маттья Бани
3 Испания зщ Аарон Кариколь
20 Италия зщ Стефано Сабелли
33 Уругвай зщ Алан Маттурро
25 Турция пз Беркан Кутлу
32 Дания пз Мортен Френнруп
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
19 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Андреа Соттиль
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа0 : 0Удинезе
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе0 : 0Дженоа
13.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1Удинезе
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Удинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Удинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Удинезе
30.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе2 : 0Дженоа
28.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Дженоа2 : 2Удинезе
28.01.2018 Италия - Серия А 22-й тур Дженоа0 : 1Удинезе
10.09.2017 Италия - Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0Дженоа
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 4 : 1Удинезе
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе0 : 2
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Удинезе
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Удинезе0 : 0
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Удинезе
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа4 : 1
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 0Дженоа
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа2 : 2
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 0Дженоа
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 0 : 1Дженоа

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