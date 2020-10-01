Удинезе - Дженоа 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Дженоа, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Хосеп Риера
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Маттья Бани
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|33
|зщ
|Алан Маттурро
|25
|пз
|Беркан Кутлу
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1