02:48 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 октября
Свернуть список

Рома - Фрозиноне 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
01 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Рома
Фрозиноне

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Фрозиноне, которое состоится 01 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Фрозиноне
Фрозиноне
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Франция зщ Эван Н'Дика
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
4 Италия пз Бриан Кристанте
22 Франция пз Уссем Ауар
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
80 Италия вр Стефано Турати
22 Габон зщ Энтони Ойоно
5 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
36 Италия пз Лука Маццители
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
16 Италия пз Лука Гарритано
18 Аргентина пз Матиас Соуле
70 Марокко нп Валид Хеддира
7 Уругвай нп Хайме Баэс
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
09.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фрозиноне1 : 4Рома
23.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Фрозиноне2 : 3Рома
26.09.2018 Италия - Серия А 6-й тур Рома4 : 0Фрозиноне
30.01.2016 Италия - Серия А 22-й тур Рома3 : 1Фрозиноне
12.09.2015 Италия - Серия А 3-й тур Фрозиноне0 : 2Рома
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 4 : 1Рома
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 1Рома
21.09.2023 Лига Европы Группа G. 1-й тур 1 : 2Рома
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Рома7 : 0
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Рома1 : 2
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Фрозиноне1 : 1
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 1Фрозиноне
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фрозиноне4 : 2
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 0 : 0Фрозиноне
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Фрозиноне2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close