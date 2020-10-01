Рома - Фрозиноне 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
01 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Фрозиноне, которое состоится 01 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Фрозиноне
Фрозиноне
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|22
|пз
|Уссем Ауар
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|16
|пз
|Лука Гарритано
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
|7
|нп
|Хайме Баэс
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|09.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|23.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|30.01.2016
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|12.09.2015
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1