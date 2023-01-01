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Дармштадт 98 - Вердер 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
01 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Дармштадт 98
Вердер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Вердер, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Вердер
Бремен
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
5 Хорватия зщ Матей Маглица
26 Германия зщ Маттиас Бадер
32 Германия зщ Фабиан Холланд
19 Австрия зщ Эмир Карич
23 Албания пз Клаус Гясула
6 Германия пз Марвин Мехлем
27 Германия нп Тим Скарке
18 Австрия нп Матиас Хонсак
24 Германия нп Лука Пфайффер
1 Чехия вр Иржи Павленка
5 Германия зщ Амос Пипер
13 Сербия зщ Милош Велькович
32 Австрия зщ Марко Фридль
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
2 Бельгия пз Оливье Деман
19 Колумбия нп Рафаэль Борре
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Германия Оле Вернер
История личных встреч
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Вердер1 : 0Дармштадт 98
17.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Дармштадт 983 : 0Вердер
04.03.2017 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер2 : 0Дармштадт 98
01.10.2016 Германия - Бундеслига 6-й тур Дармштадт 982 : 2Вердер
27.02.2016 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер2 : 2Дармштадт 98
22.09.2015 Германия - Бундеслига 6-й тур Дармштадт 982 : 1Вердер
22.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 3 : 1Дармштадт 98
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Дармштадт 983 : 3
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 5 : 1Дармштадт 98
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Дармштадт 981 : 4
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 1 : 0Дармштадт 98
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер2 : 1
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 4 : 2Вердер
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Вердер4 : 0
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 0Вердер
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Вердер0 : 4

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