Дармштадт 98 - Вердер 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
01 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Вердер, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|23
|пз
|Клаус Гясула
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|27
|нп
|Тим Скарке
|18
|нп
|Матиас Хонсак
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Оле Вернер
История личных встреч
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|04.03.2017
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|27.02.2016
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|22.09.2015
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4