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Фрайбург - Аугсбург 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Фрайбург
Аугсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Аугсбург, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
17 Германия зщ Лукас Кюблер
14 Германия пз Янник Кайтель
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
22 Венгрия нп Роланд Шаллаи
42 Япония нп Рицу Доан
32 Италия нп Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
1 Германия вр Финн Дамен
5 Гана зщ Патрик Пфайффер
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеу
19 Германия зщ Феликс Удуохай
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
22 Бразилия зщ Яго
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
30 Германия пз Никлас Дорш
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Энрико Масен
История личных встреч
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 1Аугсбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург0 : 4Фрайбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург1 : 2Фрайбург
26.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург3 : 0Аугсбург
21.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 0Аугсбург
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Аугсбург1 : 1Фрайбург
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Аугсбург1 : 1Фрайбург
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Фрайбург1 : 1Аугсбург
23.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Фрайбург5 : 1Аугсбург
30.09.2018 Германия - Бундеслига 6-й тур Аугсбург4 : 1Фрайбург
24.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 0 : 0Фрайбург
21.09.2023 Лига Европы Группа A. 1-й тур 2 : 3Фрайбург
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург2 : 4
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 5 : 0Фрайбург
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 0
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург2 : 1
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 3 : 0Аугсбург
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Аугсбург2 : 2
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 3 : 1Аугсбург
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург4 : 4

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