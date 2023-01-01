Фрайбург - Аугсбург 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Аугсбург, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Патрик Пфайффер
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|22
|зщ
|Яго
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Энрико Масен
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 1
|30.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4