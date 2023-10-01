Арока - Шавиш 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Шавиш, которое состоится 01 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Шавиш
Шавиш
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|64
|зщ
|Rafael Fernandes
|44
|зщ
|Нино Галович
|6
|зщ
|Куаресма
|2
|пз
|Морлайе Силла
|5
|пз
|Давид Симау
|89
|пз
|Педру Сантуш
|10
|нп
|Хасон
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|19
|зщ
|Стивен Витория
|44
|зщ
|Жоау Кейруш
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
|9
|нп
|Paulo Victor
|10
|нп
|Леандру Санка
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|22.05.2021
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|3 : 1
|24.01.2021
|Португалия - Сегунда
|17-й тур
|2 : 1
|29.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0
|18.02.2017
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|18.09.2016
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|21.11.2015
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|0 : 0 ДВ
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4