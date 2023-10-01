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Арока - Шавиш 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Арока
Шавиш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Шавиш, которое состоится 01 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Шавиш
Шавиш
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
64 Португалия зщ Rafael Fernandes
44 Хорватия зщ Нино Галович
6 Бразилия зщ Куаресма
2 Гвинея пз Морлайе Силла
5 Португалия пз Давид Симау
89 Португалия пз Педру Сантуш
10 Испания нп Хасон
19 Испания нп Рафаэль Мухика
23 Испания нп Кристо Гонсалес
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
19 Канада зщ Стивен Витория
44 Португалия зщ Жоау Кейруш
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
20 Португалия пз Рубен Рибейру
18 Португалия пз Pedro Nuno Almeida Pinho
9 Бразилия нп Paulo Victor
10 Португалия нп Леандру Санка
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Арока1 : 0Шавиш
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Шавиш1 : 1Арока
22.05.2021 Португалия - Сегунда 34-й тур Арока3 : 1Шавиш
24.01.2021 Португалия - Сегунда 17-й тур Шавиш2 : 1Арока
29.07.2018 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Арока0 : 0Шавиш
18.02.2017 Португалия - Примейра 22-й тур Шавиш2 : 0Арока
18.09.2016 Португалия - Примейра 5-й тур Арока0 : 1Шавиш
21.11.2015 Кубок Португалии 4-й раунд Арока0 : 0 ДВШавиш
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Арока
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Арока0 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Арока
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Арока1 : 1
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 2Арока
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Шавиш2 : 2
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 4 : 1Шавиш
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Шавиш1 : 2
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 5 : 0Шавиш
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш2 : 4

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