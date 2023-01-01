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Витория Гимарайнш - Эшторил 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Витория Гимарайнш
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эшторил, которое состоится 01 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Эшторил0 : 1Витория Гимарайнш
14.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Эшторил
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Эшторил
13.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил0 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2018 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Эшторил
14.08.2017 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил3 : 0Витория Гимарайнш
12.03.2017 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Эшторил
23.10.2016 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил0 : 2Витория Гимарайнш
24.04.2016 Португалия - Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Эшторил
19.12.2015 Португалия - Примейра 14-й тур Эшторил0 : 1Витория Гимарайнш
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Витория Гимарайнш1 : 2
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 4 : 0Витория Гимарайнш
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Эшторил2 : 2
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 5 : 3Эшторил
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Эшторил1 : 2
25.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 1Эшторил
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил2 : 0

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