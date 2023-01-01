Витория Гимарайнш - Эшторил 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эшторил, которое состоится 01 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|21.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|12.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 3
|23.10.2016
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|24.04.2016
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|19.12.2015
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0