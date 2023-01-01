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Риу Аве - Морейренсе 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Риу Аве
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Морейренсе, которое состоится 01 Октября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
16 Бразилия зщ Savio Alves
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
7 Португалия нп Эрнани
95 Португалия нп Андре Перейра
70 Португалия нп Жозе Оливейра
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
14 Кабо-Верде зщ Понк
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
19 Португалия нп Жоау Камачу
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе1 : 1Риу Аве
31.10.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 0Морейренсе
12.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 1Риу Аве
30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве1 : 1Морейренсе
03.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Морейренсе1 : 2Риу Аве
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Морейренсе
22.04.2018 Португалия - Примейра 31-й тур Морейренсе2 : 1Риу Аве
08.12.2017 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 1Морейренсе
12.03.2017 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве3 : 2Морейренсе
23.10.2016 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 1Риу Аве
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 0Риу Аве
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Риу Аве
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Риу Аве
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 0
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 0Морейренсе
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Морейренсе
21.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 0 : 0Морейренсе

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