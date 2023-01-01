Риу Аве - Морейренсе 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Морейренсе, которое состоится 01 Октября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|16
|зщ
|Savio Alves
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|7
|нп
|Эрнани
|95
|нп
|Андре Перейра
|70
|нп
|Жозе Оливейра
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|03.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|08.12.2017
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 1
|12.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 2
|23.10.2016
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0