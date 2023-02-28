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Блэкберн Роверс - Лестер Сити 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Блэкберн Роверс
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Лестер Сити, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
28.02.2023 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 2Блэкберн Роверс
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Блэкберн Роверс5 : 2
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур 4 : 3Блэкберн Роверс
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс1 : 3
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 3 : 1Лестер Сити
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лестер Сити1 : 0
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 0 : 2Лестер Сити
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 1 : 4Лестер Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лестер Сити0 : 1

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