Блэкберн Роверс - Лестер Сити 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Лестер Сити, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|28.02.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1