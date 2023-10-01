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Ислочь - Слуцк 01 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Ислочь
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Слуцк, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1Ислочь
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк2 : 4Ислочь
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 2Слуцк
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 0Слуцк
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
17.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
05.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь2 : 3Слуцк
23.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь0 : 1Слуцк
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк1 : 3Ислочь
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк0 : 1Ислочь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1Ислочь
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Ислочь
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь1 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 1Слуцк
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 3
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Слуцк
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2

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