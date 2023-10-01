Ислочь - Слуцк 01 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Слуцк, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 4
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|05.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|23.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|21.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|24.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2