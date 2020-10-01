Сморгонь - Неман 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Неман, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Неман
Гродно
История личных встреч
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|5 : 0
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3