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Сморгонь - Неман 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
01 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Сморгонь
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Неман, которое состоится 01 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Неман
Гродно
История личных встреч
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман3 : 1Сморгонь
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Неман5 : 0Сморгонь
07.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Сморгонь0 : 2Неман
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 2Сморгонь
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 3Сморгонь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Сморгонь
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 5Неман
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 1Неман
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман3 : 0
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 3Неман

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