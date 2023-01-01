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Динамо-Брест - Шахтёр С 01 Октября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
01 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Динамо-Брест
Шахтёр С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Шахтёр С, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1Динамо-Брест
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0Динамо-Брест
02.11.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Шахтёр С2 : 0Динамо-Брест
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест1 : 1Шахтёр С
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 3Шахтёр С
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 1Динамо-Брест
06.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо-Брест
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Шахтёр С4 : 2Динамо-Брест
25.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 2Шахтёр С
08.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо-Брест2 : 0Шахтёр С
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 3 : 1Динамо-Брест
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 0Динамо-Брест
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 0 : 1Динамо-Брест
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 5
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 4
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С3 : 2
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 3 : 2Шахтёр С

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