Динамо-Брест - Шахтёр С 01 Октября прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
01 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Шахтёр С, которое состоится 01 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|02.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|26.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|29.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 2
|25.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|08.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2