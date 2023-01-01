Нюрнберг - Магдебург 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Магдебург, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4