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Нюрнберг - Магдебург 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Нюрнберг
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Магдебург, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Магдебург2 : 2Нюрнберг
06.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Нюрнберг1 : 2Магдебург
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 2Нюрнберг
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг1 : 1
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Нюрнберг
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг2 : 1
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 3Нюрнберг
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Магдебург1 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 4 : 3Магдебург
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург6 : 4
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 0Магдебург
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 4Магдебург

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