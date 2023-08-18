Эльверсберг - Гройтер Фюрт 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0