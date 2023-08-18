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Эльверсберг - Гройтер Фюрт 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Эльверсберг
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Гройтер Фюрт, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 2Эльверсберг
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Эльверсберг2 : 1
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 1Эльверсберг
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Эльверсберг0 : 5
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 3 : 2Эльверсберг
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт4 : 3
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 0

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