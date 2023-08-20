02:50 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 октября
Свернуть список

Оснабрюк - Кайзерслаутерн 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Оснабрюк
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Кайзерслаутерн, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Оснабрюк2 : 1
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 7 : 0Оснабрюк
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Оснабрюк0 : 1
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 2 : 1Оснабрюк
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Оснабрюк2 : 3
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Кайзерслаутерн
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close