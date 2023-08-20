Оснабрюк - Кайзерслаутерн 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Кайзерслаутерн, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2