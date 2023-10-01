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Аксу - Кайсар 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур
Аксу
Кайсар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Кайсар, которое состоится 01 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
14.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Кайсар2 : 2Аксу
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 2 : 0Аксу
15.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Аксу0 : 1
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Аксу
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Аксу4 : 1
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Аксу1 : 1
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайсар3 : 1
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 2Кайсар
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайсар1 : 1
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кайсар
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 3

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