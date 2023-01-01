Атырау - Мактаарал 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Мактаарал, которое состоится 01 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
|15.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|17.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1