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Интер Майами - Нью-Йорк Сити 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
01 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS
Интер Майами
Остановлен
0 : 0
Нью-Йорк Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нью-Йорк Сити, которое состоится 01 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, США - MLS, оно проводится на стадионе: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер Майами
      Майами
      Нью-Йорк Сити
      Нью-Йорк
      1СШАврДрейк Коллендер
      31КанадазщКамаль Миллер
      27УкраиназщСергей Кривцов
      6АргентиназщТомас Авилес
      32СШАзщНоа Аллен
      41ГондураспзДавид Руис
      5ИспанияпзСерхио Бускетс
      30АргентинапзБенджамин Кремаски
      3ЭквадорпзДиксон Арройо
      9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
      11АргентинанпФакундо Фариас
      49СШАврMatt Freese
      24СШАзщТэйвон Грей
      13БразилиязщТьяго Мартинс
      5НорвегиязщБирк Риса
      6СШАпзДжеймс Сэндс
      10УругвайпзSantiago Rodriguez
      21СШАпзАндрес Джейссон
      15СШАпзАндрес Переа
      43БразилиянпТаллес Магно
      22СШАнпКевин О'Тул
      9АлжирнпMonsef Bakrar
      Запасные
      29СШАврКарлос дос Сантос
      4ШвециязщКристофер Маквей
      15СШАзщРайан Сэйлор
      7БразилияпзЖан Мота
      22АргентинапзНиколас Стефанелли
      28Доминиканская РеспубликапзЭдисон Аскона
      16ФинляндияпзРоберт Тэйлор
      13МексикапзВиктор Ульоа
      17ВенесуэланпХосеф Мартинес
      1СШАврЛуис Барраса
      35СловениязщМитя Иленич
      11АргентинапзХулиан Фернандес
      55СШАпзКитон Паркс
      3АргентинапзБриан Куфре
      80СШАпзДжастин Хак
      20СШАпзРичард Ледесма
      17АргентинанпМатиас Пеллегрини
      16Коста-РикаAlonso Martinez
      Главные тренеры
      АргентинаХерардо Мартино
      АнглияНик Кушинг
      История личных встреч
      12.03.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити1 : 0Интер Майами
      18.10.2022 США - Major League Soccer Кубок MLS - 1-й раунд Нью-Йорк Сити3 : 0Интер Майами
      14.08.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Нью-Йорк Сити
      24.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 0Интер Майами
      30.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 3Нью-Йорк Сити
      15.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 0Интер Майами
      04.10.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 3Нью-Йорк Сити
      20.07.2020 США - Major League Soccer Группа A Интер Майами0 : 1Нью-Йорк Сити
      25.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS 1 : 1Интер Майами
      21.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами4 : 0
      17.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS 5 : 2Интер Майами
      10.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами3 : 2
      04.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS 1 : 3Интер Майами
      24.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити3 : 0
      21.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити2 : 0
      16.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити0 : 0
      02.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити1 : 1
      31.08.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити2 : 0
      Турнирная таблица
      Восточная конференция
      КомандаИО
      1
      Плей-офф
      		Цинциннати3062
      2
      Плей-офф
      		Орландо Сити3051
      3
      Плей-офф
      		Филадельфия Юнион3050
      4
      Плей-офф
      		Коламбус Крю3049
      5
      Плей-офф
      		Атланта Юнайтед3149
      6
      Плей-офф
      		Нью-Инглэнд Революшн2949
      7
      Плей-офф
      		Нэшвилл2944
      8 Клёб де Фут Монреаль3037
      9 Нью-Йорк Сити3137
      10 Ди-Си Юнайтед3136
      11 Нью-Йорк Ред Буллз3034
      12 Чикаго Файр3034
      13 Шарлотт2933
      14 Интер Майами2932
      15 Торонто3022
      Западная конференция
      КомандаИО
      1
      Плей-офф
      		Сент-Луис Сити3153
      2
      Плей-офф
      		Лос-Анджелес3045
      3
      Плей-офф
      		Сиэтл Саундерс3045
      4
      Плей-офф
      		Хьюстон Динамо3043
      5
      Плей-офф
      		Реал Солт-Лейк3043
      6
      Плей-офф
      		Ванкувер Уайткэпс3042
      7
      Плей-офф
      		Портленд Тимберс3142
      8 Сан-Хосе Эртквейкс3141
      9 Даллас3040
      10 Спортинг Канзас-Сити3138
      11 Миннесота Юнайтед3037
      12 Остин3035
      13 Лос-Анджелес Гэлакси2934
      14 Колорадо Рэпидз3023

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