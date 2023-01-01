Интер Майами - Нью-Йорк Сити 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
01 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, США - MLS
Остановлен
0 : 0
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Нью-Йорк Сити, которое состоится 01 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, США - MLS, оно проводится на стадионе: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
|1
|вр
|Дрейк Коллендер
|31
|зщ
|Камаль Миллер
|27
|зщ
|Сергей Кривцов
|6
|зщ
|Томас Авилес
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|41
|пз
|Давид Руис
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|30
|пз
|Бенджамин Кремаски
|3
|пз
|Диксон Арройо
|9
|нп
|Леонардо Кампана
|11
|нп
|Факундо Фариас
|49
|вр
|Matt Freese
|24
|зщ
|Тэйвон Грей
|13
|зщ
|Тьяго Мартинс
|5
|зщ
|Бирк Риса
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|10
|пз
|Santiago Rodriguez
|21
|пз
|Андрес Джейссон
|15
|пз
|Андрес Переа
|43
|нп
|Таллес Магно
|22
|нп
|Кевин О'Тул
|9
|нп
|Monsef Bakrar
Запасные
|29
|вр
|Карлос дос Сантос
|4
|зщ
|Кристофер Маквей
|15
|зщ
|Райан Сэйлор
|7
|пз
|Жан Мота
|22
|пз
|Николас Стефанелли
|28
|пз
|Эдисон Аскона
|16
|пз
|Роберт Тэйлор
|13
|пз
|Виктор Ульоа
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
|1
|вр
|Луис Барраса
|35
|зщ
|Митя Иленич
|11
|пз
|Хулиан Фернандес
|55
|пз
|Китон Паркс
|3
|пз
|Бриан Куфре
|80
|пз
|Джастин Хак
|20
|пз
|Ричард Ледесма
|17
|нп
|Матиас Пеллегрини
|16
|Alonso Martinez
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Ник Кушинг
История личных встреч
|12.03.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|18.10.2022
|США - Major League Soccer
|Кубок MLS - 1-й раунд
|3 : 0
|14.08.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|24.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|30.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|15.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|04.10.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|20.07.2020
|США - Major League Soccer
|Группа A
|0 : 1
|25.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|21.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 0
|17.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|5 : 2
|10.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 2
|04.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|24.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 0
|21.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|16.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|02.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|31.08.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
Турнирная таблица
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Цинциннати
|30
|62
| 2
Плей-офф
|Орландо Сити
|30
|51
| 3
Плей-офф
|Филадельфия Юнион
|30
|50
| 4
Плей-офф
|Коламбус Крю
|30
|49
| 5
Плей-офф
|Атланта Юнайтед
|31
|49
| 6
Плей-офф
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|49
| 7
Плей-офф
|Нэшвилл
|29
|44
|8
|Клёб де Фут Монреаль
|30
|37
|9
|Нью-Йорк Сити
|31
|37
|10
|Ди-Си Юнайтед
|31
|36
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|34
|12
|Чикаго Файр
|30
|34
|13
|Шарлотт
|29
|33
|14
|Интер Майами
|29
|32
|15
|Торонто
|30
|22
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф
|Сент-Луис Сити
|31
|53
| 2
Плей-офф
|Лос-Анджелес
|30
|45
| 3
Плей-офф
|Сиэтл Саундерс
|30
|45
| 4
Плей-офф
|Хьюстон Динамо
|30
|43
| 5
Плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|30
|43
| 6
Плей-офф
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|42
| 7
Плей-офф
|Портленд Тимберс
|31
|42
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|31
|41
|9
|Даллас
|30
|40
|10
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|38
|11
|Миннесота Юнайтед
|30
|37
|12
|Остин
|30
|35
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|34
|14
|Колорадо Рэпидз
|30
|23