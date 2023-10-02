Фулхэм - Челси 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
02 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 02 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Андреас Перейра
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Роберт Санчес
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Марку Силва
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|17.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1