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Фулхэм - Челси 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
02 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Фулхэм
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 02 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
31 Франция зщ Исса Диоп
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
26 Португалия пз Жоау Пальинья
18 Бразилия пз Андреас Перейра
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Испания вр Роберт Санчес
3 Испания зщ Марк Кукурелья
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
20 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0Фулхэм
03.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси0 : 0Фулхэм
12.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм2 : 1Челси
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси2 : 0Фулхэм
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Фулхэм0 : 1Челси
03.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм1 : 2Челси
02.12.2018 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси2 : 0Фулхэм
01.03.2014 Англия - Премьер-лига 28-й тур Фулхэм1 : 3Челси
21.09.2013 Англия - Премьер-лига 5-й тур Челси2 : 0Фулхэм
17.04.2013 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм0 : 3Челси
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Фулхэм
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Фулхэм1 : 0
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 5 : 1Фулхэм
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм1 : 1 5 : 3
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Челси
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Челси2 : 1

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