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Родина - КАМАЗ 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
02 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Родина
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - КАМАЗ, которое состоится 02 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Родина2 : 2КАМАЗ
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ2 : 0Родина
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 3Родина
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Родина1 : 4
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 2Родина
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 2Родина
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 0
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ1 : 0
16.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1КАМАЗ
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ1 : 1

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