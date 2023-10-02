Родина - КАМАЗ 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
02 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - КАМАЗ, которое состоится 02 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1