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Акрон - Химки 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
02 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
Акрон
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Химки, которое состоится 02 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 6Акрон
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Акрон0 : 0
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 1Акрон
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 0Акрон
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Акрон0 : 0
28.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 0 : 2Химки
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Химки2 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 3 : 1Химки
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 2Химки
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Химки1 : 1

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