Акрон - Химки 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
02 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Химки, которое состоится 02 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Химки
Химки
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 6
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1