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Сокол - Алания 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
02 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
СоколАлания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Алания, которое состоится 02 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 2Сокол
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 0Сокол
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 5 : 3Сокол
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Сокол1 : 1
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 2Сокол
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 0Алания
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Алания2 : 1
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 3 : 0Алания
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Алания1 : 1
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Алания2 : 1

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