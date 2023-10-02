Сокол - Алания 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
02 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Алания, которое состоится 02 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1