Сассуоло - Монца 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
02 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Монца, которое состоится 02 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Монца
Монца
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|13
|зщ
|Педру Перейра
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0