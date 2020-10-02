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Сассуоло - Монца 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
02 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Сассуоло
Монца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Монца, которое состоится 02 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Монца
Монца
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
44 Бразилия зщ Руан
17 Уругвай зщ Матиас Винья
24 Италия пз Даниэль Болока
7 Бразилия пз Матеус Энрике
11 Албания пз Недим Байрами
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
5 Италия зщ Лука Кальдирола
13 Португалия зщ Педру Перейра
28 Италия пз Андреа Кольпани
32 Италия пз Маттео Пессина
6 Италия пз Роберто Гальярдини
47 Португалия нп Дани Карвалью
84 Италия нп Патрик Чиурриа
9 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Сассуоло1 : 2Монца
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Монца1 : 1Сассуоло
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 2Сассуоло
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Сассуоло4 : 2
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 4 : 2Сассуоло
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Сассуоло3 : 1
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 0Сассуоло
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Монца0 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 1Монца
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Монца1 : 1
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 3 : 0Монца
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Монца2 : 0

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