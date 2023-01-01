Торино - Верона 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
02 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 02 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|23
|нп
|Демба Сек
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|5
|зщ
|Марко Фараони
|18
|пз
|Мартин Онгла
|8
|пз
|Дарко Лазович
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Марко Барони
История личных встреч
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1