01:06 ()
Свернуть список

Торино - Верона 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
02 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Торино
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 02 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
3 Нидерланды зщ Перр Схюрс
15 Грузия зщ Саба Сазонов
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
27 Косово зщ Мергим Войвода
28 Италия пз Самуэле Риччи
8 Сербия пз Иван Илич
16 Хорватия пз Никола Влашич
23 Сенегал нп Демба Сек
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
6 Швеция зщ Исак Хин
27 Польша зщ Павел Давидович
5 Италия зщ Марко Фараони
18 Камерун пз Мартин Онгла
8 Сербия пз Дарко Лазович
33 Словакия пз Ондрей Дуда
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Марко Барони
История личных встреч
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Верона0 : 1Торино
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Торино1 : 1Верона
14.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Верона0 : 1Торино
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Торино1 : 0Верона
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Верона1 : 1Торино
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 1Верона
22.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Торино1 : 1Верона
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Верона3 : 3Торино
25.02.2018 Италия - Серия А 26-й тур Верона2 : 1Торино
01.10.2017 Италия - Серия А 7-й тур Торино2 : 2Верона
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 2 : 0Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 3Торино
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 4 : 1Торино
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 0Верона
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 3 : 1Верона
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Верона2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close