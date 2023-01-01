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Фиорентина - Кальяри 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
02 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Фиорентина
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кальяри, которое состоится 02 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кальяри
Кальяри
1 Италия вр Пьетро Терраччано
33 Италия зщ Микаель Кайоде
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
6 Бразилия пз Артур
38 Италия пз Роландо Мандрагора
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
77 Хорватия нп Йосип Брекало
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
1 Сербия вр Борис Радунович
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
17 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
4 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
8 Уругвай пз Наитан Нандес
29 Конго пз Энтони Макумбу
25 Гана пз Ибраим Сулемана
19 Италия пз Гаэтано Ористанио
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
32 Италия нп Андреа Петанья
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри1 : 1Фиорентина
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри2 : 1Фиорентина
21.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина1 : 1Кальяри
13.05.2018 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина0 : 1Кальяри
22.12.2017 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 1Фиорентина
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 1Фиорентина
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 0 : 2Фиорентина
21.09.2023 Лига конференций Группа F. 1-й тур 2 : 2Фиорентина
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фиорентина3 : 2
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 4 : 0Фиорентина
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 3
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 2 : 0Кальяри
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри0 : 0
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 2 : 1Кальяри
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2

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