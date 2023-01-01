Фиорентина - Кальяри 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
02 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кальяри, которое состоится 02 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|1
|вр
|Борис Радунович
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|32
|нп
|Андреа Петанья
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|22.12.2017
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2