Жил Висенте - Каза Пия 02 Октября прямая трансляция
02 Октября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Каза Пия, которое состоится 02 Октября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Каза Пия
Лиссабон
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|76
|пз
|Martim Neto
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|29
|нп
|Depu
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|80
|пз
|Pablo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|23
|нп
|Fernando Santos
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|16.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 4 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2