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Жил Висенте - Каза Пия 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Жил Висенте
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Каза Пия, которое состоится 02 Октября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Каза Пия
Лиссабон
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
76 Португалия пз Martim Neto
8 Швейцария нп Максим Домингес
77 Бразилия нп Мурило
70 Португалия нп Фелиш Коррея
29 Ангола нп Depu
33 Ангола вр Рикарду Батишта
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
80 Бразилия пз Pablo
5 Португалия пз Леонарду Лелу
23 Бразилия нп Fernando Santos
99 Бразилия нп Клэйтон
11 Япония нп Юки Сома
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0Каза Пия
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 3Жил Висенте
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Жил Висенте0 : 0 4 : 1Каза Пия
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 1Жил Висенте
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте5 : 3
01.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 0Жил Висенте
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Жил Висенте
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 0 : 1Каза Пия
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Каза Пия1 : 1
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 1Каза Пия
18.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2

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