Шукура - Динамо Бт 02 Октября прямая трансляция
02 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шукура - Динамо Бт, которое состоится 02 Октября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шукура
Кобулети
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|05.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|5 : 0
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 2
|27.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 8
|05.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|29.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|18.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 2
|24.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 4
|27.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|25.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|5 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 1