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Шукура - Динамо Бт 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Шукура
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шукура - Динамо Бт, которое состоится 02 Октября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шукура
Кобулети
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
05.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Бт5 : 0Шукура
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Шукура1 : 3Динамо Бт
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт2 : 1Шукура
16.10.2021 Грузия - Высшая лига 29-й тур Шукура0 : 2Динамо Бт
27.06.2021 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 2Шукура
29.04.2021 Грузия - Высшая лига 11-й тур Шукура1 : 8Динамо Бт
05.03.2021 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт1 : 1Шукура
29.10.2017 Грузия - Высшая лига 32-й тур Шукура0 : 0Динамо Бт
18.08.2017 Грузия - Высшая лига 23-й тур Динамо Бт3 : 2Шукура
24.05.2017 Грузия - Высшая лига 14-й тур Шукура2 : 4Динамо Бт
27.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 1 : 0Шукура
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Шукура0 : 0
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 4 : 2Шукура
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Шукура2 : 3
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 5 : 1Шукура
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 0 : 3Динамо Бт
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 2
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур 1 : 3Динамо Бт
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 2 : 1Динамо Бт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 1

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