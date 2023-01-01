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Самгурали - Гагра 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Самгурали
Гагра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Гагра, которое состоится 02 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Гагра
Гагра
История личных встреч
05.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Гагра0 : 0Самгурали
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали1 : 0Гагра
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Гагра3 : 4Самгурали
30.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Гагра1 : 1Самгурали
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали2 : 2Гагра
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Гагра0 : 2Самгурали
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самгурали1 : 1Гагра
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 2 : 0Самгурали
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали1 : 0
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 4 : 1Самгурали
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали0 : 0
27.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра1 : 0
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 3 : 1Гагра
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 0
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 5 : 0Гагра
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2

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