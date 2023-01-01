Телави - Самтредиа 02 Октября прямая трансляция
02 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самтредиа, которое состоится 02 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|06.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|04.07.2020
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0