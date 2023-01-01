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Телави - Самтредиа 02 Октября прямая трансляция

02 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 28-й тур
Телави
Самтредиа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самтредиа, которое состоится 02 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
06.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Самтредиа0 : 2Телави
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 1Самтредиа
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Самтредиа1 : 0Телави
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самтредиа0 : 2Телави
23.06.2021 Грузия - Высшая лига 19-й тур Телави2 : 1Самтредиа
24.04.2021 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа2 : 1Телави
28.02.2021 Грузия - Высшая лига 1-й тур Телави1 : 0Самтредиа
17.10.2020 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа0 : 0Телави
04.07.2020 Грузия - Высшая лига 4-й тур Телави3 : 1Самтредиа
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави2 : 1
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Телави
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави2 : 1
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 2 : 1Телави
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави2 : 2
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 0 : 3Самтредиа
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Самтредиа3 : 1
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самтредиа4 : 2
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 1 : 3Самтредиа
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самтредиа0 : 0

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