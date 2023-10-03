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Урал - Рубин 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Урал
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 03 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
29.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРубин2 : 1Урал
15.05.2022Россия - Премьер-Лига29-й турУрал3 : 0Рубин
13.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турРубин4 : 0Урал
05.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин3 : 1Урал
27.06.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиУрал2 : 0 ДВРубин
18.04.2021Россия - Премьер-Лига26-й турУрал0 : 1Рубин
15.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин0 : 0Урал
15.08.2020Россия - Премьер-Лига2-й турРубин1 : 1Урал
20.06.2020Россия - Премьер-Лига23-й турУрал1 : 2Рубин
25.10.2019Россия - Премьер-Лига14-й турРубин0 : 0Урал
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур2 : 2Урал
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур2 : 0Урал
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BУрал0 : 0 4 : 2
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турУрал0 : 0
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турУрал0 : 1
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРубин0 : 2
25.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур0 : 1Рубин
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРубин1 : 1 2 : 4
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турРубин0 : 3
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур2 : 1Рубин
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Урал» — «Рубин». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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