Урал - Рубин 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 03 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|4 : 0
|05.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0 ДВ
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Урал» — «Рубин». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.