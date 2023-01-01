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Локомотив М - Ростов 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Локомотив М
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРостов2 : 1Локомотив М
04.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турРостов1 : 3Локомотив М
24.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турЛокомотив М2 : 2Ростов
10.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турРостов4 : 1Локомотив М
03.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турЛокомотив М1 : 2Ростов
12.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиЛокомотив М1 : 2Ростов
17.04.2021Россия - Премьер-Лига26-й турЛокомотив М4 : 1Ростов
14.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиЛокомотив М2 : 1Ростов
14.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турРостов0 : 0Локомотив М
15.03.2020Россия - Премьер-Лига22-й турРостов1 : 3Локомотив М
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турЛокомотив М1 : 0
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 2Локомотив М
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа B0 : 0 4 : 2Локомотив М
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турЛокомотив М0 : 2
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турЛокомотив М3 : 2
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов3 : 3
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа B1 : 1 2 : 4Ростов
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур2 : 2Ростов
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турРостов1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Локомотив» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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