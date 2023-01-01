Локомотив М - Ростов 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|4 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 2
|12.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 0
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Локомотив» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.