Зенит - Балтика 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|2 : 2
|14.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|31-й тур
|0 : 1
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|14-й тур
|2 : 2
|24.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|25-й тур
|2 : 0
|20.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|8-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Зенит» — «Балтика». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.