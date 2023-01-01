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Зенит - Балтика 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Зенит
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 03 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0Зенит
25.09.2012Кубок России1/16 финалаБалтика1 : 2Зенит
25.10.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199829-й турБалтика3 : 2Зенит
24.06.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199814-й турЗенит2 : 2Балтика
14.10.1997Чемпионат России Высшая лига - 199731-й турЗенит0 : 1Балтика
18.06.1997Чемпионат России Высшая лига - 199714-й турБалтика2 : 2Зенит
24.08.1996Чемпионат России Высшая лига - 199625-й турБалтика2 : 0Зенит
20.04.1996Чемпионат России Высшая лига - 19968-й турЗенит2 : 2Балтика
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур3 : 1Зенит
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турЗенит1 : 2
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа C3 : 3 2 : 4Зенит
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур0 : 3Зенит
07.09.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 1
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Балтика
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турБалтика1 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турБалтика2 : 2
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур3 : 2Балтика
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Зенит» — «Балтика». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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