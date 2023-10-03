Унион - Брага 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
03 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Брага, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин, Германия
Брага
Брага, Португалия
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|6
|зщ
|Робин Госенс
|18
|пз
|Йосип Юранович
|29
|пз
|Лука Тусар
|33
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|1
|вр
|Лима Матеус
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Али Мусрати
|21
|пз
|Рикарду Орта
|14
|нп
|Альваро Джало
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Артур Жорже
История личных встреч
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|15.09.2022
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3