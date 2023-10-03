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Унион - Брага 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
03 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Унион
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Брага, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин, Германия
Брага
Брага, Португалия
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4ПортугалиязщДиогу Лейте
6ГерманиязщРобин Госенс
18ХорватияпзЙосип Юранович
29ФранцияпзЛука Тусар
33ЧехияпзАлекс Крал
20ТуниспзАисса Лайдуни
17ГерманиянпКевин Бехренс
27НидерландынпШеральдо Бекер
1БразилияврЛима Матеус
15ПортугалиязщПаулу Оливейра
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
18БразилияпзВитор Карвальо
8ЛивияпзАли Мусрати
21ПортугалияпзРикарду Орта
14Гвинея-БисаунпАльваро Джало
7Португалиянп Брума
9ИспаниянпАбель Руис
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
27.10.2022Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турУнион1 : 0Брага
15.09.2022Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турБрага1 : 0Унион
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 0Унион
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турУнион0 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 0Унион
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 1Унион
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турУнион0 : 3
28.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 4Брага
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турБрага4 : 1
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турБрага1 : 2
16.09.2023Португалия - Примейра5-й тур3 : 1Брага
09.09.2023Португалия - Примейра3-й тур2 : 3Брага

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