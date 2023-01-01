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Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
03 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
Ред Булл Зальцбург
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
24АвстрияврАлександр Шлагер
70Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
6АвстриязщСамсон Байду
31СербиязщСтрахиня Павлович
3СербиязщАлекса Терзич
18ДанияпзМадс Бидструп
27ФранцияпзЛюка Гурна-Дуат
14ДанияпзМауритс Кьергор
30ИзраильпзОскар Глоч
23ХорватиянпРоко Шимич
19Кот-д'ИвуарнпКарим Конате
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
7ИспаниянпАндер Барренечеа
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
22.02.2018Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРед Булл Зальцбург2 : 1Реал Сосьедад
15.02.2018Лига Европы1/16 финала. 1-й матчРеал Сосьедад2 : 2Ред Булл Зальцбург
30.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 9-й тур0 : 4Ред Булл Зальцбург
26.09.2023Кубок Австрии1/16 финала0 : 4Ред Булл Зальцбург
23.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 8-й турРед Булл Зальцбург0 : 1
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й тур0 : 2Ред Булл Зальцбург
16.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 7-й тур2 : 2Ред Булл Зальцбург
30.09.2023Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
27.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 1Реал Сосьедад
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й турРеал Сосьедад1 : 1
17.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 1Реал Сосьедад

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