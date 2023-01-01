Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
03 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад, которое состоится 03 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|6
|зщ
|Самсон Байду
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|30
|пз
|Оскар Глоч
|23
|нп
|Роко Шимич
|19
|нп
|Карим Конате
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|22.02.2018
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|15.02.2018
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|30.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 9-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Кубок Австрии
|1/16 финала
|0 : 4
|23.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 8-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1