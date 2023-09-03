Копенгаген - Бавария 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Бавария, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Бавария
Мюнхен, Германия
|1
|вр
|Камиль Грабара
|22
|зщ
|Петер Анкерсен
|3
|зщ
|Денис Вавро
|6
|зщ
|Кристиан Сёренсен
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|33
|нп
|Расмус Фальк
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|30
|нп
|Элиас Ашури
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Лерой Зане
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|пз
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Томас Тухель
История личных встреч
|30.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2