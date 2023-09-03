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Копенгаген - Бавария 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Копенгаген
Бавария

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Бавария, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Бавария
Мюнхен, Германия
1ПольшаврКамиль Грабара
22ДаниязщПетер Анкерсен
3СловакиязщДенис Вавро
6ДаниязщКристиан Сёренсен
24НорвегиязщБиргер Мелинг
12ДанияпзЛукас Лерагер
9ПортугалиянпДиогу Гонсалвеш
33ДаниянпРасмус Фальк
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
11ШвециянпДжордан Ларссон
30ТуниснпЭлиас Ашури
26ГерманияврСвен Ульрайх
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
10ГерманияпзЛерой Зане
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранцияпзКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
30.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 10-й турКопенгаген0 : 2
24.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 9-й тур2 : 3Копенгаген
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й тур2 : 2Копенгаген
16.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 8-й тур2 : 2Копенгаген
03.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 7-й турКопенгаген2 : 0
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 2Бавария
26.09.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 4Бавария
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турБавария4 : 3
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2

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