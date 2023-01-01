Манчестер Юнайтед - Галатасарай 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Галатасарай, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Галатасарай
Стамбул, Турция
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|пз
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|93
|зщ
|Саша Боэ
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдулкерим Бардакчи
|3
|зщ
|Анхелиньо
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|8
|пз
|Керем Демирбай
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Уилфрид Заха
|10
|нп
|Дрис Мертенс
|9
|нп
|Мауро Икарди
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Окан Бурук
История личных встреч
|30.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|5 : 2
|20.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|1 : 0
|19.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|4 : 2