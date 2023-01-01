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Манчестер Юнайтед - Галатасарай 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Манчестер Юнайтед
Галатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Галатасарай, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Галатасарай
Стамбул, Турция
24КамерунврАндре Онана
20ПортугалиязщДиогу Дало
19ФранциязщРафаэль Варан
2ШвециязщВиктор Линделёф
4МароккопзСофьян Амрабат
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
7АнглияпзМэйсон Маунт
10АнглияпзМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунд
1УругвайврФернандо Муслера
93КамерунзщСаша Боэ
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдулкерим Бардакчи
3Испаниязщ Анхелиньо
34УругвайпзЛукас Торрейра
8ГерманияпзКерем Демирбай
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
14Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
10БельгиянпДрис Мертенс
9АргентинанпМауро Икарди
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
30.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Манчестер Юнайтед5 : 2Галатасарай
20.11.2012Лига чемпионовГруппа H. 5-й турГалатасарай1 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2012Лига чемпионовГруппа H. 1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Галатасарай
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турМанчестер Юнайтед0 : 1
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 0
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й тур4 : 3Манчестер Юнайтед
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турМанчестер Юнайтед1 : 3
30.09.2023Турция - Суперлига7-й турГалатасарай2 : 1
26.09.2023Турция - Суперлига3-й тур0 : 1Галатасарай
23.09.2023Турция - Суперлига6-й тур1 : 2Галатасарай
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турГалатасарай2 : 2
16.09.2023Турция - Суперлига5-й турГалатасарай4 : 2

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