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Наполи - Реал Мадрид 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Наполи
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Реал Мадрид, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
55НорвегиязщЛео Эстигор
3Бразилиязщ Натан
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
25ИспанияврКепа Аррисабалага
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ИспаниязщНачо Фернандес
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
15УругвайпзФедерико Вальверде
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
07.03.2017Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчНаполи1 : 3Реал Мадрид
15.02.2017Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 1Наполи
30.09.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 4Наполи
27.09.2023Италия - Серия А6-й турНаполи4 : 1
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур0 : 0Наполи
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 2Наполи
16.09.2023Италия - Серия А4-й тур2 : 2Наполи
30.09.2023Испания - Примера8-й тур0 : 3Реал Мадрид
27.09.2023Испания - Примера7-й турРеал Мадрид2 : 0
24.09.2023Испания - Примера6-й тур3 : 1Реал Мадрид
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турРеал Мадрид1 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й турРеал Мадрид2 : 1

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