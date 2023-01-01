Наполи - Реал Мадрид 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Реал Мадрид, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Натан
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|07.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|15.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1