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ПСВ Эйндховен - Севилья 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
ПСВ Эйндховен
Севилья

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Севилья, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Севилья
Севилья, Испания
1АргентинаврВальтер Бенитес
3НидерландызщДжордан Тезе
6ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
18ФранциязщОливье Боскальи
8СШАзщСерджино Дест
20НидерландыпзГус Тиль
23НидерландыпзЙоей Верман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
7НидерландыпзНоа Ланг
11БельгияпзЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
1СербияврМарко Дмитрович
26ИспаниязщХуанлу Санчес
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
8ИспанияпзЖоан Жордан
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
11БельгияпзДоди Лукебакио
17АргентинанпЭрик Ламела
9ИспаниянпРафаэль Мир
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
23.02.2023Лига Европы1/16 финала. 2-й матчПСВ Эйндховен2 : 0Севилья
16.02.2023Лига Европы1/16 финала. 1-й матчСевилья3 : 0ПСВ Эйндховен
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турПСВ Эйндховен3 : 1
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПСВ Эйндховен3 : 0
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й тур0 : 4ПСВ Эйндховен
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й тур4 : 0ПСВ Эйндховен
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПСВ Эйндховен4 : 0
29.09.2023Испания - Примера8-й тур1 : 0Севилья
26.09.2023Испания - Примера7-й турСевилья5 : 1
23.09.2023Испания - Примера6-й тур0 : 0Севилья
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турСевилья1 : 1
17.09.2023Испания - Примера5-й турСевилья1 : 0

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