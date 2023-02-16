ПСВ Эйндховен - Севилья 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Севилья, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Севилья
Севилья, Испания
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|6
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|7
|пз
|Ноа Ланг
|11
|пз
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|8
|пз
|Жоан Жордан
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|17
|нп
|Эрик Ламела
|9
|нп
|Рафаэль Мир
Главные тренеры
|Петер Бош
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|23.02.2023
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 0
|16.02.2023
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0