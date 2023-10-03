Ланс - Арсенал 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Арсенал, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Арсенал
Лондон, Англия
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|6
|пз
|Салис Самед
|26
|пз
|Нампали Менди
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|пз
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|9
|нп
|Габриэл Жезус
Главные тренеры
|Франк Эз
|Микель Артета
История личных встреч
|22.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|1 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1