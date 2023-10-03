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Ланс - Арсенал 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ланс
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Арсенал, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Арсенал
Лондон, Англия
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
3КолумбиязщДейвер Мачадо
6ГанапзСалис Самед
26СенегалпзНампали Менди
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранцияпзФлорьян Сотока
9ФранциянпЭлье Ваи
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраиназщАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
21ПортугалияпзФабиу Виейра
7АнглиянпБукайо Сака
14АнглиянпЭдди Нкетиа
9БразилиянпГабриэл Жезус
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
22.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Ланс1 : 1Арсенал
29.09.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 1Ланс
24.09.2023Франция - Лига 16-й турЛанс2 : 1
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й тур1 : 1Ланс
16.09.2023Франция - Лига 15-й турЛанс0 : 1
02.09.2023Франция - Лига 14-й тур3 : 0Ланс
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 4Арсенал
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 1Арсенал
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал2 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турАрсенал4 : 0
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур0 : 1Арсенал

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