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Интер М - Бенфика 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Интер М
Бенфика

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Бенфика, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1ШвейцарияврЯн Зоммер
36ИталиязщМаттео Дармиан
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
32ИталияпзФедерико Димарко
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
5Бразилиязщ Морато
30АргентиназщНиколас Отаменди
8НорвегиязщФредрик Эурснес
20ПортугалияпзЖоау Мариу
87ПортугалияпзЖоау Невеш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
11АргентинапзАнхель Ди Мария
27ПортугалиянпРафаэл Силва
33ХорватиянпПетар Муса
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияСимоне Индзаги
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
19.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчИнтер М3 : 3Бенфика
11.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБенфика0 : 2Интер М
30.09.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 4Интер М
27.09.2023Италия - Серия А6-й турИнтер М1 : 2
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур0 : 1Интер М
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й тур1 : 1Интер М
16.09.2023Италия - Серия А4-й турИнтер М5 : 1
29.09.2023Португалия - Примейра7-й турБенфика1 : 0
24.09.2023Португалия - Примейра6-й тур1 : 3Бенфика
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й турБенфика0 : 2
16.09.2023Португалия - Примейра5-й тур1 : 2Бенфика
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турБенфика4 : 0

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