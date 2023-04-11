Интер М - Бенфика 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Бенфика, которое состоится 03 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|5
|зщ
|Морато
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|20
|пз
|Жоау Мариу
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|33
|нп
|Петар Муса
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Симоне Индзаги
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|19.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
|11.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 2
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|29.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0