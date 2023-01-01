22:45 ()
Онлайн трансляции
Понедельник 02 октября
Вторник 03 октября
Свернуть список

Лутон Таун - Бёрнли 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Лутон Таун
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бёрнли, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бёрнли
Бёрнли
24БельгияврТомас Камински
16АнглиязщРис Бурк
4УэльсзщТом Локьер
5ДаниязщМадс Андерсен
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
29ЯмайказщАмари'и Белл
17ДР КонгопзПелли-Раддок Мпанзу
13ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
7ИрландияпзЧидози Огбене
19ШотландиянпДжейкоб Браун
9АнглиянпКарлтон Моррис
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
24ИрландияпзДжош Каллен
16НорвегияпзСандер Берге
30ИталияпзЛука Колеошо
8АнглияпзДжош Браунхилл
31БельгияпзМайк Трезор
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
18.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турЛутон Таун0 : 1Бёрнли
06.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБёрнли1 : 1Лутон Таун
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур1 : 2Лутон Таун
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 0Лутон Таун
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЛутон Таун1 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 0Лутон Таун
01.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛутон Таун1 : 2
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Бёрнли
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 4Бёрнли
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБёрнли0 : 1
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 1Бёрнли
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли2 : 5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close