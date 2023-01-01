Лутон Таун - Бёрнли 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бёрнли, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бёрнли
Бёрнли
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Бурк
|4
|зщ
|Том Локьер
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|12
|зщ
|Исса Каборе
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|7
|пз
|Чидози Огбене
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|30
|пз
|Лука Колеошо
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|31
|пз
|Майк Трезор
|25
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Венсан Компани
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5