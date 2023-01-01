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Ипсвич Таун - Халл Сити 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Ипсвич Таун
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Халл Сити, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
23.02.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 31-й турХалл Сити0 : 1Ипсвич Таун
24.11.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 14-й турИпсвич Таун0 : 3Халл Сити
30.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турИпсвич Таун0 : 2Халл Сити
15.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХалл Сити2 : 0Ипсвич Таун
13.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турИпсвич Таун0 : 3Халл Сити
18.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турХалл Сити2 : 2Ипсвич Таун
23.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турИпсвич Таун0 : 1Халл Сити
20.10.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турХалл Сити3 : 0Ипсвич Таун
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 1Ипсвич Таун
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаИпсвич Таун3 : 2
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турИпсвич Таун4 : 3
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 1Ипсвич Таун
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 1Ипсвич Таун
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турХалл Сити1 : 1
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур1 : 3Халл Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турХалл Сити0 : 0
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити1 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 1Халл Сити

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