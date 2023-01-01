Ипсвич Таун - Халл Сити 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Халл Сити, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|23.02.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 31-й тур
|0 : 1
|24.11.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 14-й тур
|0 : 3
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|15.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|13.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 3
|18.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|20.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1