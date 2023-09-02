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Плимут Аргайл - Миллуолл 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
03 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур
Плимут Аргайл
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Миллуолл, которое состоится 03 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
29.08.2018Англия - Кубок лиги2-й раундМиллуолл3 : 2Плимут Аргайл
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 1Плимут Аргайл
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПлимут Аргайл6 : 2
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур4 : 1Плимут Аргайл
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Плимут Аргайл
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПлимут Аргайл3 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМиллуолл0 : 3
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур0 : 0Миллуолл
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турМиллуолл3 : 0
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл0 : 3
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 1Миллуолл

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